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Курс доллара: Рублю предрекли скорое падение 

Артём Кульша 5 часов назад
Рублю предрекли скорое падение
Фото: РИА Новости
Курс доллара США по отношению к российскому рублю может превысить 70 рублей в течение ближайших месяцев. Об этом эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил «Российской газете».
Он отметил, что с мая цены на нефть быстро росли, тогда как рубль — не столь быстро. Эксперт назвал приемлемым диапазон рублевой стоимости нефти марки «Брент» (Brent) в 3,7-4,4 тысячи рублей за баррель. Сейчас она стоит три тысячи рублей за баррель.
Бабин высказал мнение, что рубль и далее будет дорожать медленнее нефти, если та будет дорожать, а если не будет — его курс серьезно снизится. По его словам, у российской валюты нет потенциала к укреплению в краткосрочной перспективе.
«Более вероятно, что курс доллара в ближайшие месяцы уйдет выше 70 рублей, чем останется в коридоре 68-69 рублей», — считает эксперт.
В среднесрочной перспективе одним из главных факторов, который будет влиять на все рынки, будет фактор угрозы второй волной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Если ситуация с распространением болезни ухудшится, то мировой спрос на нефть не восстановится быстро, а цены упадут.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
Комментарии 5
Рынки , Дмитрий Бабин , БКС Брокер , "Российская газета" , Доллар
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