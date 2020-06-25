Рублю предрекли скорое падение

Он отметил, что с мая цены на нефть быстро росли, тогда как рубль — не столь быстро. Эксперт назвал приемлемым диапазон рублевой стоимости нефти марки «Брент» (Brent) в 3,7-4,4 тысячи рублей за баррель. Сейчас она стоит три тысячи рублей за баррель.

Бабин высказал мнение, что рубль и далее будет дорожать медленнее нефти, если та будет дорожать, а если не будет — его курс серьезно снизится. По его словам, у российской валюты нет потенциала к укреплению в краткосрочной перспективе.

«Более вероятно, что курс доллара в ближайшие месяцы уйдет выше 70 рублей, чем останется в коридоре 68-69 рублей», — считает эксперт.

В среднесрочной перспективе одним из главных факторов, который будет влиять на все рынки, будет фактор угрозы второй волной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Если ситуация с распространением болезни ухудшится, то мировой спрос на нефть не восстановится быстро, а цены упадут.