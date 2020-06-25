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Китай объявил войну доллару 

РИА Новости 42 минуты назад
Китай объявил войну доллару
Фото: Reuters
Китай должен подготовиться к возможному отключению от глобальной системы расчетов SWIFT, заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. Еще одна цель Пекина — "интернационализация юаня", то есть замена доллара собственной валютой в международных сделках.

Опасная система

К Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications подключено более 11 тысяч организаций в 200 странах мира. С начала года через эту систему прошло уже более четырех миллиардов платежей.
Формально SWIFT — частная компания, но, поскольку расчеты производятся в долларах, она жизненно зависит от ФРС США и, соответственно, американских властей.
"Мы должны подготовиться к отключению от SWIFT заранее, по-настоящему, а не только психологически", — сказал Фан Синхай, добавив, что сейчас "Китай уязвим для потенциальных санкций Вашингтона".
Непосредственный повод для этого демарша — намерение Вашингтона вводить санкции против китайских должностных лиц, причастных к нарушению прав мусульман в КНР. Соответствующий законопроект Дональд Трамп подписал 17 июня.
А неделей раньше конгрессмены-республиканцы представили 120-страничный доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", в котором предложили около 130 возможных мер воздействия на "реальных противников США" — Россию, Китай и Иран.
Одна из них — потребовать от SWIFT прекратить сотрудничество с банками из недружественных стран. Причем в связи с этим республиканцы упомянули как раз нарушение прав мусульманского населения в КНР.
Так что у Пекина есть все основания ожидать, что за персональными санкциями последуют и экономические. Неудивительно, что китайцы решили сыграть на опережение и всерьез подготовиться к отключению от SWIFT.

Юань вместо доллара

Но есть и второй, более важный фактор — опасения насчет перспектив доллара. Как отметил Фан Синхай, резкое обесценивание американской валюты все вероятнее, что может очень негативно повлиять на Китай.
На прошлой неделе о том же высказался Го Шуцин, председатель Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности. В докладе на банковском форуме в Шанхае он отметил, что Федрезерв США, "являясь де-факто центральным банком мира", в последнее время чрезмерно увлекся печатанием денег.
"Некоторые говорят: внутренний долг — это не долг, реальный долг — только внешний, — рассуждал Го. — Но для Соединенных Штатов даже внешний — по сути, не долг. Это работало десятилетиями, но не может же так продолжаться бесконечно".
По его мнению, накачка американской экономики долларами лишь обернулась рекордным ростом фондовых рынков, которые полностью утратили связь с реальностью.
"Масштаб искажений беспрецедентный, — подчеркнул Го Шуцин. — Но тут не бесплатный обед: нам всем следует опасаться девальвации".
И китайцы в этом отнюдь не одиноки. Даже в США на фоне безудержной работы печатного станка идут разговоры о завершении эпохи доллара как основной мировой резервной валюты.
"В 2021-м году доллар может обесцениться на 35%", — предупреждает бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.
К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и увеличение государственного долга на фоне рекордных вливаний в экономику ничем не обеспеченных денег.
Действительно, с 2008 года Федрезерв напечатал около восьми триллионов долларов, а только в этом году планирует добавить еще пять. Так что избежать ослабления американской валюты вряд ли удастся.
Для Китая, вложившего в гособлигации США более триллиона, девальвация грозит колоссальными потерями. Поэтому Пекин хочет свести риск к минимуму, продвигая юань в качестве альтернативы.
"Если бы наши зарубежные активы были в юанях, то и не возникало бы таких опасений, — пояснил Фан Синхай. — Интернационализация юаня позволит нам компенсировать внешнее финансовое давление".

Альтернатива есть

Напомним, России американские законодатели угрожают отключением от SWIFT c начала санкционной войны в 2014 году. В ответ Центробанк разработал собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
К 1 января 2020 года у СПФС насчитывался 391 пользователь. В 2019-м участники системы направили около 12,9 миллиона сообщений.
Чуть раньше у Китая появилась China International Payments System (CIPS). А в прошлом году на ноябрьском саммите БРИКС Россия и КНР договорились об объединении платежных систем для международных расчетов.
СФПС обеспечивает расчеты в рублях, CIPS — в юанях, в результате пользователи не зависят от США и SWIFT. А заодно избавляются от необходимости рассчитываться в американской валюте, ослабляя ее позиции в качестве резервной.
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Рынки , Статьи , Стивен Роуч , Фан Синхай , Дональд Трамп , ФРС , Морган Стэнли Банк , БРИКС , Центральный банк России
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