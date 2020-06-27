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СМИ узнали о подготовке ответа ЕС на санкции по «Северному потоку — 2» 

RT на русском и ещё 4 58 минут назад
ЕС ответит на санкции по «Северному потоку — 2»
Фото: Twitter
Европейский союз готовит ответные меры на санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на запрос Европарламента.
«Еврокомиссия готовит принятие усиленного санкционного механизма, который улучшит устойчивость Европы против влияния введённых третьими странами экстратерриториальных санкций», — приводится отрывок из ответа Борреля.
При этом не уточняется, о каких именно ответных мерах идёт речь.
Как ранее писал Bloomberg, Германия занимается подготовкой мер на случай, если США введут новые санкции в отношении «Северного потока — 2».
В Еврокомиссии отмечали, что следят за ситуацией с законопроектом в США по расширению санкций против газопровода.
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Рынки , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Handelsblatt , Bloomberg
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