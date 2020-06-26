Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.20
$
69.47
77.57
77.92
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.70
78.83
Индексы и котировки Brent
41.40
–0.46 Золото
1761.07
+0.08 РТС
1281.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1216
–0.0083
11.06
1.1299
23.06
15.06
01.06

Биржи АТР в основном растут вслед за Уолл-стрит 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР растут вслед за Уолл-стрит
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно коррекционно растут следом за подъемом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57%, до 24640,98 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,32%, до 2140,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,47%, до 22586,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,6%, до 5910,5 пункта.
Биржи Китая закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2979,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1947,73 пункта.
Индексы США в четверг закрылись ростом более чем на 1% на фоне послаблений в сфере банковского регулирования. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) объявила, что пять федеральных агентств доработали так называемое правило Волкера, которое ограничивало участие банков США в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства. Теперь правило допускает такие покупки, если они не вызывают опасений регулятора в устойчивости банков и если они будут способны покрыть свои обязательства перед клиентами.
При этом рост индексов по-прежнему сдерживается опасениями вокруг распространения коронавируса в мире. Растущее число заражений снижает оптимизм от обнадеживающих экономических данных и оказывает негативное влияние на надежды на быстрое восстановление мировой экономики.
"Мы застряли в некотором диапазоне. Существует определенная степень оптимизма, что любая вторая волна будет компенсирована стимулами, … но если нам придется вернуться к новым ограничениям, то это другая история, и перед рынками по-прежнему стоит риск перейти к снижению", — цитирует агентство Рейтер старшего экономиста AMP Capital Investors Шейна Оливера (Shane Oliver).
Видео дня. В Москве вырос спрос на вторичное жилье
Прайм: последние новости
Нефть держится в минусе на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье Нефть держится в минусе на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье Цены на нефть снижаются на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США Цены на нефть снижаются на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США Импорт саудовской нефти Китаем в мае вырос до рекордно высокого уровня Импорт саудовской нефти Китаем в мае вырос до рекордно высокого уровня
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение