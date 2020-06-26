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Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
RT на русском
3 часа назад
Фото:
Reuters
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На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 69,10 рубля.
Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 77,45 рубля.
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