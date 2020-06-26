США нашли способ увеличить добычу нефти 

Власти США планируют разрешить добычу нефти на территории Национального нефтяного заповедника на Аляске (National Petroleum Reserve in Alaska, NPR-A), что позволит увеличить объемы извлекаемого сырья. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны, в ведение которого входит управление американскими землями.

Ведомство планирует разрешить добычу на примерно 82 процентах земель, входящих в заповедник. Общая площадь Национального нефтяного заповедника составляет 95,5 тысячи квадратных километров, что эквивалентно площади Кемеровской области в России.

По оценке американских властей, на территории NPR-A находится 8,7 миллиарда баррелей неразведанных запасов нефти и более 700 миллиардов кубометров газа. Разрешение извлекать сырье на землях заповедника позволит увеличить добычу топлива в США примерно на 500 тысяч баррелей в день в течение 20 лет.