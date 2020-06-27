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Raytheon выиграла тендер Пентагона на поставку военной техники Эр-Рияду 

РИА Новости 3 часа назад
Raytheon выиграла тендер Пентагона на поставку военной техники Эр-Рияду
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла тендер на более чем 2,2 миллиарда долларов в рамках поставок в Саудовскую Аравию военной техники и оборудования, сообщил Пентагон.
"Raytheon Integrated Defense Systems из Вобурна, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 2 271 181 543 долларов США по программе зарубежных военных продаж (FMS) rоролевству Саудовская Аравия", — говорится в сообщении.
В соответствии с контрактом, Raytheon предоставит Эр-Рияду семь радиолокационных станций наблюдения и запчасти для радиолокаторов, а также проведёт ряд других работ по перевооружению для Саудовской Аравии.
Работы по контракту будут проходить в течение следующих семи лет с предполагаемой датой завершения 31 августа 2027 года.
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Рынки , Экономика , Пентагон , РИА Новости
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