​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 750,64 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,41% и равнялся 1 241,61 пункта.

В последние сессии на мировых рынках наметилось ухудшение настроений, которое вылилось в волну продаж по широкому спектру активов, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич . В рамках предстоящей недели данная тенденция может сохраниться, а коррекция получит продолжение, полагает он.

«Основным риском для мировых рынков в ближайшие дни останется ситуация с распространением коронавируса, которую до прошлой недели инвесторы предпочитали игнорировать», — говорит эксперт.

Что касается настроений на мировых рынках на утро понедельника, то их он характеризует, как негативные.