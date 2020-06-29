О причинах возможного ослабления российской валюты по отношению к доллару и евро рассказал «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган

По словам эксперта, в рамках этой недели доллар и евро могут превысить рекордные значения 11 и 15 июня, когда евро поднялся до 79,55 рубля, а доллар до 70,50 рубля.

«Уплата налога на прибыль, которая ознаменует завершение налогового периода, уже не окажет поддержки рублю. В течение недели пристальное внимание будет уделено квартальным результатам Micron, FeDeX, Constellation Brands и General Mills. Если они повторят мрачный характер уже отчитавшейся Nike, то атмосфера перед тем, как начнет отчитываться основная масса компаний, станет еще более пессимистичной», — отметил Коган.

Аналитик пояснил, что на рубль могу повлиять публикаций индексов деловой активности в среду и пятницу, отчет по занятости в США за май и ситуация на рынке энергоносителей.

«Несмотря на сделку ОПЕК+ по ограничению производства, мировые запасы нефти и нефтепродуктов остаются на повышенном уровне, что будет ограничивать новые попытки роста. В подобных условиях, если настроения на финансовых рынках не улучшатся, российский рубль продолжит слабеть», — уверен эксперт.