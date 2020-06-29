Греф: рублю грозит укрепление 

«Укрепление», — ответил Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что стоимость российской валюты тесно связана с нефтяными ценами. Ситуацию на рынке нефти прогнозировать сложно. Однако Греф доверяет одному «из старых и опытных» аналитиков Генри Гроубу, который прогнозирует нефть по 60-62 доллара за баррель в конце года.

«Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — сказал глава Сбербанка.

Греф добавил, что колебания рубля может вызвать вторая волна коронавируса. Но благодаря плавающему курсу российская валюта стала сильнее, напомнил он. По его мнению, решение 2014 года отпустить рубль и перейти к таргетированию инфляции было правильным.

«Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которым мы встретились. И она переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал», — заключил Греф.