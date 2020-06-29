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Греф: рублю грозит укрепление 

Мария Иванова и ещё 9 29 минут назад
Греф: рублю грозит укрепление
Фото: ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу 2020 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Журналист Андрей Ванденко поинтересовался, «что грозит рублю».
«Укрепление», — ответил Греф.
Глава Сбербанка подчеркнул, что стоимость российской валюты тесно связана с нефтяными ценами. Ситуацию на рынке нефти прогнозировать сложно. Однако Греф доверяет одному «из старых и опытных» аналитиков Генри Гроубу, который прогнозирует нефть по 60-62 доллара за баррель в конце года.
«Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — сказал глава Сбербанка.
Греф добавил, что колебания рубля может вызвать вторая волна коронавируса. Но благодаря плавающему курсу российская валюта стала сильнее, напомнил он. По его мнению, решение 2014 года отпустить рубль и перейти к таргетированию инфляции было правильным.
«Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которым мы встретились. И она переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал», — заключил Греф.
Смотрите полную версию интервью в Okko.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты уже прогнозировали укрепление рубля к концу года. Сергей Тищенко из «Эксперт РА» считает, что год завершится курсом в 66 рублей за доллар. Аналогичный прогноз давал и эксперт UBS Майкл Боллигер, а Владимир Кравчук из «Газпромбанка» допускал укрепление до 60 рублей за доллар.
Видео дня. Семьи с детьми получат новые выплаты
Комментарии 2
Рынки , Компании , Сергей Тищенко , Владимир Кравчук , Андрей Ванденко , Герман Греф , Газпромбанк , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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