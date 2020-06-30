​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,34% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 777,24 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,82% и равнялся 1 249,97 пункта.

Российский рынок акций остается в боковике, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов . Сегодня он не ждет изменения тенденции.