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Курс евро: рубль снижается к евро в начале торгов 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Рубль снижается к евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов в понедельник, 29 июня, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 3 копейки — до 69,78 рубля.
Курс евро увеличился на 21 копейку и составил 78,54 рубля.
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Рынки , Компании , Экономика , Московская биржа , Евро , Доллар
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