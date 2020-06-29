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Курс евро: рубль снижается к евро в начале торгов
RT на русском
и
ещё 6
1 час назад
Фото:
ТАСС
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На открытии торгов в понедельник, 29 июня, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 3 копейки — до 69,78 рубля.
Курс евро увеличился на 21 копейку и составил 78,54 рубля.
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