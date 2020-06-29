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Доллар превысил психологическую отметку 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Греф назвал курс рубля на конец года
По данным на 10.49 мск, курс американской валюты вырос на 0,3% — до 70,02 руб. При этом уже к 11.00 мск, доллар торговался на уровне 69,96 рубля. Курс евро составил 78,71 рубля.
Падение рубля произошло на фоне снижения стоимости фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в сентябре, упавших в цене до $40,24 за баррель, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предрек российской валюте падение, отметив негативное влияние на рубль публикаций индексов деловой активности, отчета по занятости в США за май, а также ситуации на рынке энергоносителей.
Рынки , Видео , Михаил Коган , Московская биржа , Евро , Доллар
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