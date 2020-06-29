Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 10.49 мск, курс американской валюты вырос на 0,3% — до 70,02 руб. При этом уже к 11.00 мск, доллар торговался на уровне 69,96 рубля. Курс евро составил 78,71 рубля.

Падение рубля произошло на фоне снижения стоимости фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в сентябре, упавших в цене до $40,24 за баррель, отмечает издание.