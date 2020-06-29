Цена на бензин в России побила исторический рекорд

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Цена на бензин в России побила рекорд 

Вероника Полынина 1 час назад
Биржевая цена на бензин марки АИ-95 побила исторический рекорд, сообщает РИА «Новости».
По итогам торговой сессии 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.
По сравнению с предыдущим рекордом показатель увеличился на 0,4 процента.
Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня.
Как сообщал «Рамблер», рост цен продолжается с середины месяца. Эксперты объясняют это дефицитом бензина Аи-95, который сложился на рынке. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что стабилизация топливного рынка, цены на котором взлетели в оптовом звене после выхода из карантина, должна произойти в ближайшие две недели. Ведомство предложило правительству обсудить отмену запрета импорта топлива или сокращения сроков действия моратория, который на данный момент утвержден до 1 октября.
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Рынки , Видео , ФАС , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , РИА Новости
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