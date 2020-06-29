Цена на бензин в России побила исторический рекорд

Все новости на карте

Биржевая цена на бензин марки АИ-95 побила исторический рекорд, сообщает РИА «Новости»

По итогам торговой сессии 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.

По сравнению с предыдущим рекордом показатель увеличился на 0,4 процента.

Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня.