Цена на бензин в России побила исторический рекорд

Биржевая цена на бензин марки АИ-95 побила исторический рекорд, сообщает РИА «Новости».
По итогам торговой сессии 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.
По сравнению с предыдущим рекордом показатель увеличился на 0,4 процента.
Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня.
Как сообщал «Рамблер», рост цен продолжается с середины месяца. Эксперты объясняют это дефицитом бензина Аи-95, который сложился на рынке. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что стабилизация топливного рынка, цены на котором взлетели в оптовом звене после выхода из карантина, должна произойти в ближайшие две недели. Ведомство предложило правительству обсудить отмену запрета импорта топлива или сокращения сроков действия моратория, который на данный момент утвержден до 1 октября.