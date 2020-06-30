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Курс доллара: позиции рубля пошатнулись 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Позиции рубля пошатнулись
Фото: РИА Новости
Торги по рублевым парам 29 июня завершились ростом. Рубль подешевел к доллару США на 0,27%, до 69,99 руб., к евро — на 0,45%, до 78,68руб., к фунту — на 0,02%, до 86,09 руб. Российская валюта подешевела к иностранным валютам, несмотря на повышение цен на нефть и американских фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Её ослабление могли вызвать сокращения рискованных позиций в валютах развивающихся стран, а также укрепление доллара США на глобальном валютном рынке.
Дополнительное давление на рубль оказало решение Совета ЕС продлить секторальные санкции в отношении России на полгода до 31 января 2021 года.
Рубль сильнее ослабился против единой валюты из-за падения курса британского фунта и укрепления евро на рынке Форекс.
Пара фунт/доллар снижалась на европейской сессии на 138 пунктов, до 1,2251 на спекуляциях об отрицательных процентных ставках Банка Англии и опасениях связанных с Брекзитом.
Нефть марки Brent подорожала на 2,26%, до $41,61$ за баррель на фоне благоприятной статистики из Китая по промышленной прибыли компаний, которая вышла 28 июня.
Сегодня, 30 июня, на торгах в Азии Brent стоит $41,62 за баррель. На ближайшие пять часов ожидается продолжение роста цен до $42,25.
Рубль, скорее всего, останется под давлением до американской сессии. Всплеск волатильности на всех рынках ожидается в 19:30 мск во время выступления Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США.
У пары доллар/рубль на сегодня две целевые зоны. Если давление усилится, то покупатели двинутся к уровню 70,70 руб. Если уровень 69,85 не устоит, то высока вероятность возвращения цены к 69,17 руб.
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Комментарии 2
Рынки , Джером Пауэлл , Владислав Антонов , Совет Европы , ИА REGNUM , Евро , Доллар
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