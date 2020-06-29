Раскрыты планы Китая в нефтяной войне

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Китайские нефтяные компании обсуждают возможность создания альянса для совместных закупок нефти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников, в альянс могут войти четыре государственных нефтеперерабатывающих завода: China Petroleum & Chemical, PetroChina, CNOOC и Sinochem Group. Инициатива уже получила предварительную поддержку правительства КНР и регулирующих органов.

Объединившись, китайские компании планируют совместно заявлять цену на некоторые сорта нефти, получить более широкое влияние на объемы и цены закупаемого топлива.

Источники утверждают, что члены объединения уже в следующем месяце могут совместно подать заявку на поставку российской нефти марки ESPO (ВСТО).

Китай был первой страной, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В настоящее время потребление транспортных и промышленных видов топлива почти вернулось к докризисному уровню, и НПЗ рассчитывают воспользоваться преимуществами низких цен и увеличивают объемы хранилищ.