Раскрыты планы Китая в нефтяной войне

Китайские нефтяные компании обсуждают возможность создания альянса для совместных закупок нефти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников, в альянс могут войти четыре государственных нефтеперерабатывающих завода: China Petroleum & Chemical, PetroChina, CNOOC и Sinochem Group. Инициатива уже получила предварительную поддержку правительства КНР и регулирующих органов.
Объединившись, китайские компании планируют совместно заявлять цену на некоторые сорта нефти, получить более широкое влияние на объемы и цены закупаемого топлива.
Источники утверждают, что члены объединения уже в следующем месяце могут совместно подать заявку на поставку российской нефти марки ESPO (ВСТО).
Китай был первой страной, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В настоящее время потребление транспортных и промышленных видов топлива почти вернулось к докризисному уровню, и НПЗ рассчитывают воспользоваться преимуществами низких цен и увеличивают объемы хранилищ.
Как сообщал «Рамблер», ранее Международный валютный фонд (МВФ) признал Китай единственной экономикой, сохранившей рост на фоне пандемии коронавируса. Ожидается, что ВВП Китая по итогам 2020 года вырастет на 1%.