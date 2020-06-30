Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.26
$
70.43
79.02
79.24
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.90
79.40
Индексы и котировки Brent
41.60
+0.00 Золото
1772.23
+0.08 РТС
1246.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.06
1.1217
–0.0107
15.06
1.1323
26.06
18.06
04.06

Нефть дешевеет на опасениях за дисбаланс спроса и предложения 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Нефть подешевела
Фото: Reuters
Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,57% — до 41,61 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,81% — до 39,38 доллара за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 0,67% — до 41,43 доллара за баррель.
Инвесторы с опасениями следят за распространением коронавируса, опасаясь, что новые карантинные ограничения в ряде американских штатов повлияют на восстановление спроса, затормозив этот процесс. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.
Участники рынка также следят за новостями из Ливии, опасаясь, что возобновление добычи в стране увеличит дисбаланс спроса и предложения. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила в понедельник, что добивается прогресса в переговорах с соседними странами по снятию блокады.
В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов.
Видео дня. Семьи с детьми получат новые выплаты
Прайм: последние новости
Биржи АТР растут на статистике из Китая Биржи АТР растут на статистике из Китая Рубль сдает позиции, доллар тестирует отметку в 70 рублей Рубль сдает позиции, доллар тестирует отметку в 70 рублей Рубль продолжает отступать, евро поднялся выше 79 рублей Рубль продолжает отступать, евро поднялся выше 79 рублей
Комментарии 4
Рынки , Цена на нефть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Ольга Бузова поделилась первым кадром ремонта в новой квартире
Ольга Бузова поделилась первым кадром ремонта в новой квартире
Программу развития Крыма признали провальной
Программу развития Крыма признали провальной
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
03:11
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
Экономика
Доллару предрекли серьезный обвал
00:10
Доллару предрекли серьезный обвал
Экономика
Цена на бензин в России побила исторический рекорд
02:56
Цена на бензин в России побила исторический рекорд
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение