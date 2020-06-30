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Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В 12 раз упал экспорт нефти из России в США
Фото: РИА Новости
Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России в США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей, РФ опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов (EIA).
В марте РФ занимала 7-е место, поставив в США 4,888 миллиона баррелей нефти. В апреле на первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия и другие страны.
Что касается суммарного экспорта нефти и нефтепродуктов в США, то тут Россия опустилась на четвертое место, поставив в апреле 2020 года 12,233 миллиона баррелей. В марте РФ была на третьем месте. Показатель апреля упал на 38,9% в месячном выражении.
На первом месте по экспорту нефти и нефтепродуктов в США в апреле осталась Канада, поставив туда 122,644 миллиона баррелей, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 18,932 миллиона баррелей. Саудовская Аравия обогнала Россию и заняла третью строчку, поставив 12,926 миллиона баррелей.
В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в апреле снизился на 13,3% — до 7,236 миллиона баррелей в сутки, а экспорт снизился на 12,2% — до 8,452 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце уменьшился на 12,3% — до 5,52 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 13,5%, до 3,077 миллиона баррелей в сутки.
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Рынки , Экономика , Минэнерго
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