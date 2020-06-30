Спрогнозирован курс рубля к концу года

Доллар скоро может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается, а бюджетное правило защищает отечественную валюту от влияния сильных колебаний цены на нефть, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук

"Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю именно потому, что не накоплен значительный инфляционный дифференциал с долларом. Накопленная инфляция за период кризиса не показывает ничего выдающегося — те 4%, которые установлены таргетом, и 2%, которые наблюдаются в США — не такие вещи, которые должны фундаментально ослаблять курс, и в такой ситуации курс определяется конъюнктурой", — сказал он.

В то же время эксперт отметил, что хотя в течение года есть возможность увидеть курс 60-63 рубля за доллар, но он не может сказать, что это самый вероятный вариант.

По словам Романчука, раньше в России был такой паттерн, что каждый кризис выводил на новую более высокую ступень пару доллар-рубль и оттуда курс не возвращался.

"Сейчас мы видим незначимые колебания с точки зрения золотовалютных резервов для Банка России, если с ними сравнивать. И при этом курс спокойно удержался (во время пандемии — ред.), не было систематического избавления от рубля. Я думаю, что это действительно может быть фундаментом для укрепления отечественной валюты", — сказал он.

Что касается динамики курса до конца года, то, по оценке эксперта, пара доллар-рубль вероятнее всего будет находиться в диапазоне 65-75 рублей за доллар.