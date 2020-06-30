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Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу года 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Спрогнозирован курс рубля к концу года
Фото: РИА Новости
Доллар скоро может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается, а бюджетное правило защищает отечественную валюту от влияния сильных колебаний цены на нефть, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
"Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю именно потому, что не накоплен значительный инфляционный дифференциал с долларом. Накопленная инфляция за период кризиса не показывает ничего выдающегося — те 4%, которые установлены таргетом, и 2%, которые наблюдаются в США — не такие вещи, которые должны фундаментально ослаблять курс, и в такой ситуации курс определяется конъюнктурой", — сказал он.
В то же время эксперт отметил, что хотя в течение года есть возможность увидеть курс 60-63 рубля за доллар, но он не может сказать, что это самый вероятный вариант.
По словам Романчука, раньше в России был такой паттерн, что каждый кризис выводил на новую более высокую ступень пару доллар-рубль и оттуда курс не возвращался.
"Сейчас мы видим незначимые колебания с точки зрения золотовалютных резервов для Банка России, если с ними сравнивать. И при этом курс спокойно удержался (во время пандемии — ред.), не было систематического избавления от рубля. Я думаю, что это действительно может быть фундаментом для укрепления отечественной валюты", — сказал он.
Что касается динамики курса до конца года, то, по оценке эксперта, пара доллар-рубль вероятнее всего будет находиться в диапазоне 65-75 рублей за доллар.
"Но принципиального значения для устойчивости рубля это не имеет. Важно, чтобы курс оставался плавающим и не было тренда на устойчивое ослабление рубля… При этом самая главная нестабильная компонента, которая влияла на курс раньше, до 2016 года — колебания нефти — убрана благодаря бюджетному правилу", — добавил он.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Сергей Романчук , Центральный банк России , РИА Новости
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