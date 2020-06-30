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Рубль рухнул до минимума 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Рубль продолжил падение
Фото: Reuters
Курс российской валюты на торгах Московской биржи упал до минимальных значений за месяц. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным издания, в 11.25 доллар стоил 70,51 рубля, однако в процессе торгов стоимость американской валюты доходила до 70,58 рубля. Это стало минимальным значением с 29 мая. Курс евро также вырос по отношению к рублю и составил 79,14 рубля.
При этом, по информации ТАСС, цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на лондонской бирже до $41,5 за баррель. В свою очередь стоимость нефти WTI упала 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов, до $39,34 за баррель.
«Рамблер» писал, что ранее эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин отметил, что у российской валюты нет потенциала к укреплению в краткосрочной перспективе.
Видео дня. Центробанк установил официальный курс валют на 30 июня
Рынки , Дмитрий Бабин , БКС Брокер , Московская биржа , ИТАР-ТАСС , Евро , Доллар
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