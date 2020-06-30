Рубль продолжил падение

Курс российской валюты на торгах Московской биржи упал до минимальных значений за месяц. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, в 11.25 доллар стоил 70,51 рубля, однако в процессе торгов стоимость американской валюты доходила до 70,58 рубля. Это стало минимальным значением с 29 мая. Курс евро также вырос по отношению к рублю и составил 79,14 рубля.

При этом, по информации ТАСС, цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на лондонской бирже до $41,5 за баррель. В свою очередь стоимость нефти WTI упала 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов, до $39,34 за баррель.