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Биржи АТР закрылись в плюсе на ослаблении опасений за экономику Китая 

Прайм 42 минуты назад
Биржи АТР закрылись в плюсе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом на ослаблении опасений за перспективы экономики Китая после новых статданных, превзошедших прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78% — до 2984,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,88%, до 1975,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,5% — до 24427,19 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,33% — до 22288,14 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,71%, до 2108,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,43% — до 5897,9 пункта.
Во вторник трейдеры с оптимизмом отыгрывали статистику из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 50,9 пункта с 50,6 пункта в мае. Эксперты прогнозировали индекс на отметке 50,5 пункта. Тем временем PMI в секторе услуг в июне вырос до 54,4 пункта с майских 53,6 пункта.
Кроме того, аналитики связывают рост на рынках региона с коррекцией после распродаж днем ранее.
"Инвесторы покупали акции, подешевевшие после значительного снижения рынка накануне", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
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Рынки , France-Presse
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