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Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет 

РИА Новости и ещё 3 6 минут назад
Когда доллар снова подешевеет
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
У рубля есть все шансы вернуться к укреплению — если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей — вполне возможный сценарий. Это произойдет по мере разработки вакцины от COVID-19 и дальнейших финансовых вливаний регуляторов в мировую экономику, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
"Для этого проблема COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием", — говорит он.
В целом неуверенность в рубле может сохраниться некоторое время, но ситуация способна поменяться весьма быстро.
Рубль, рублевые долговые инструменты и российский фондовый рынок остаются одними из самых высокодоходных в мире. Поэтому интерес к ним будет неизбежно проявляться. Соответственно, шансы на укрепление рубля остаются высокими, сказал Кочетков.
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Рынки , Экономика , Андрей Кочетков , Открытие Брокер , Евро , Доллар
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