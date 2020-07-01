Когда доллар снова подешевеет

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У рубля есть все шансы вернуться к укреплению — если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей — вполне возможный сценарий. Это произойдет по мере разработки вакцины от COVID-19 и дальнейших финансовых вливаний регуляторов в мировую экономику, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков

"Для этого проблема COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием", — говорит он.

В целом неуверенность в рубле может сохраниться некоторое время, но ситуация способна поменяться весьма быстро.

Рубль, рублевые долговые инструменты и российский фондовый рынок остаются одними из самых высокодоходных в мире. Поэтому интерес к ним будет неизбежно проявляться. Соответственно, шансы на укрепление рубля остаются высокими, сказал Кочетков.