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GDR Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 7,6% 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
GDR Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 7,6%
Фото: Reuters
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Mail.ru Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже выросли на 7,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали $24,2 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:04 мск.
К 11:30 мск бумаги компании торговались на уровне $24,1 за штуку (+7,1%). При этом в пике роста стоимость ценных бумаг Mail.ru Group достигала $24,35 за штуку.
Ранее торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже. В ходе листинга на Мосбирже было размещено около 100 млн GDR.
В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и "МФ Технологии" (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.
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Рынки , Компании , Цена на нефть , Московская биржа , Alibaba , Mail.ru Group
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