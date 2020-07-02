GDR Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 7,6% 

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Mail.ru Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже выросли на 7,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали $24,2 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:04 мск.

К 11:30 мск бумаги компании торговались на уровне $24,1 за штуку (+7,1%). При этом в пике роста стоимость ценных бумаг Mail.ru Group достигала $24,35 за штуку.

Ранее торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже . В ходе листинга на Мосбирже было размещено около 100 млн GDR.