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Биржи АТР растут на новостях о вакцине от COVID-19 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уверенно растут на новостях о возможном появлении вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,16% — до 3061,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,88%, до 2008,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,48%, до 24788,46 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,18%, до 22161,67 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,9%, до 2125,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,67%, до 6033,8 пункта.
В четверг азиатские инвесторы отыгрывают новости о разработке лекарства от коронавируса. Телеканал CNBC сообщил, что вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech от COVID показывает положительные результаты. Согласно первым результатам, вакцина выработала антитела к коронавирусу, а некоторые из антител были нейтрализующими, то есть не позволяли вирусу функционировать.
"Мы видим некоторое внутреннее противоречие между здоровьем экономики и здоровьем населения. В этом ключе мы будет оценивать, что будет влиять на рынки в ближайшие пару недель или месяцев", — сказал агентству Франс Пресс стратег JPMorgan Asset Management Дэвид Лебовиц (David Lebovitz).
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Комментарии
Рынки , Pfizer , France-Presse
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