Германию призвали отказаться от российского угля 

Российская экологическая общественная организация «Экозащита» призвала Германию отказаться от угля из России. Об этом говорится в письме активистов, которое направлено депутатам бундестага ФРГ и его председателю Вольфгангу Шойбле.

В документе говорится, что рост добычи угля в России обусловлен лишь спросом в других странах. Для немецких компаний, подчеркивают экоактивисты, российское «черное золото» означает суперприбыль, но «реальная цена для Кузбасса — это человеческие жизни».

В России с 1090-х годов использование угля значительно снизилось, отмечается в письме, а предпосылок к его увеличению никаких нет. Сжигание угля, пишут экоактивисты, приводит к изменению климата, которые охватывает все регионы планеты. Крупнейшим источником твердого горючего для компаний Германии является Кузбасс, а масштабная добыча угля в этом регионе «наносит непоправимый вред природе и здоровью людей и, прежде всего, женщинам и детям».

У Германии есть позитивный опыт в развитии возобновляемой энергетики, в связи с чем страна может отказаться от угольной энергетики и угля из России, указали экоактивисты.

1 мая сообщалось, что Украина ввела пошлины в размере 65 процентов на импорт угля из России для защиты внутреннего рынка. По информации украинского Госстата, на Россию в 2019 году приходилось 58 процентов всех поставок каменного угля и антрацита на Украину. В общей сложности Киев импортировал угля на 2,8 миллиарда долларов. В январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину превышала 61 процент.