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Цены на нефть чуть ускорили рост на данных о снижении буровой активности в мире 

Прайм и ещё 12 32 минуты назад
Цены на нефть ускорили рост
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в четверг днем немного усилили утреннюю положительную динамику, вызванную данными о снижении её запасов в США, поддержанные статистикой о заметном сворачивании буровой деятельности по всему миру, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55%, до 42,26 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,45%, до 40 долларов за баррель.
Трейдеры продолжают отыгрывать опубликованные накануне данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились сразу на 7,2 миллиона баррелей.
"Данные минэнерго США временно развеяли связанный с COVID-19 мрак, который ограничивал цены на нефть всю неделю", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.
А буквально минутами ранее американская нефтегазосервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в июне в месячном выражении на 103, или на 8,7%, до 1073 агрегатов.
Трейдеры также продолжают следить за тем, как меняется ситуация со спросом на нефть. Американский банк Goldman Sachs, как указывает агентство, сообщил, что по его оценке спрос уже начал восстанавливаться, но остается ниже "нормального" уровня. Так, в июне он был на 12% ниже уровня прошлого года. Банк ожидает, что спрос на нефть снизится по итогам нынешнего года на 8% и вырастет на 6% в 2021 году. При этом, по мнению экспертов банка, спрос сможет полностью вернуться на уровень, на котором он был до начала пандемии коронавируса, к 2022 году.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Джеффри Хейли , Минэнерго , Reuters
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