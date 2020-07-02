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Нефть дорожает второй день подряд на снижении запасов в США 

Прайм 1 час назад
Нефть дорожает второй день подряд
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 42,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,13% — до 39,87 доллара за баррель.
В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 533,5 миллиона баррелей.
Вместе с тем распространение коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Инвесторы опасаются, что новые вспышки заболевания и связанные с этим карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо. Агентство Рейтер сообщило, что за последние сутки в США зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 — более 48 тысяч.
Аналитики, которых цитирует агентство, отмечают, что все внимание рынков будет направлено на активность в США в преддверии праздничных выходных по случаю Дня независимости 4 июля, а также на восстановление добычи американских нефтедобывающих компаний.
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Комментарии
Рынки , Минэнерго , Reuters
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