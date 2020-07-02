Рубль перешел к росту

Курсы американской и европейской валют снизились по отношению к рублю на торгах Московской биржи . Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, к 10.11 мск доллар упал на 1,1% и торговался на уровне 70,49 руб. Евро стоил 79,44 руб., продемонстрировав падение на 0,7%.

Рост рубля, а также российских биржевых индексов, наблюдается на фоне укрепления нефтяных котировок. Так, цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставками в сентябре выросла на Лондонской бирже на 0,8% — до $42,35 за баррель.