Рубль перешел к росту

Курсы американской и европейской валют снизились по отношению к рублю на торгах Московской биржи. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, к 10.11 мск доллар упал на 1,1% и торговался на уровне 70,49 руб. Евро стоил 79,44 руб., продемонстрировав падение на 0,7%.
Рост рубля, а также российских биржевых индексов, наблюдается на фоне укрепления нефтяных котировок. Так, цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставками в сентябре выросла на Лондонской бирже на 0,8% — до $42,35 за баррель.
«Рамблер» писал, что ранее президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук высказал мнение, что доллар может вернуться к отметке в 60 рублей, так как сокращается разница между инфляцией в России и в США.