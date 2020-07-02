​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,7% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 762,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,66% и равнялся 1 986,84 пункта.

Июль можем начать с попыток восстановления, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич . На утро четверга, по его словам, настроения на рынках можно охарактеризовать, как умеренно позитивные.

«В Азии основные площадки растут в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленной динамики днем ранее, сегодня подтягиваются на 0,1%. Рынок энергоносителей стабилизировался вблизи 42 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent», — поясняет эксперт.

Он отмечает, что в ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет приковано к блоку данных по рынку труда: числу первичных заявок на пособие по безработице, количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы.