Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.33
$
70.65
79.37
79.70
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.00
78.70
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.02 Золото
1773.51
+0.08 РТС
1212.63
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.07
1.1278
+0.0034
17.06
1.1244
29.06
21.06
07.06

​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

ТАСС и ещё 5 4 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,7% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 762,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,66% и равнялся 1 986,84 пункта.
Июль можем начать с попыток восстановления, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. На утро четверга, по его словам, настроения на рынках можно охарактеризовать, как умеренно позитивные.
«В Азии основные площадки растут в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленной динамики днем ранее, сегодня подтягиваются на 0,1%. Рынок энергоносителей стабилизировался вблизи 42 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent», — поясняет эксперт.
Он отмечает, что в ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет приковано к блоку данных по рынку труда: числу первичных заявок на пособие по безработице, количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы.
«На таком фоне в начале торгов ожидаем некоторого роста российского фондового рынка. Это позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку возвращения в диапазон 2 750—2 800 пунктов. Однако риски ухудшения внешней конъюнктуры могут не позволить ему закрепиться над нижней границей данного коридора. Более того, в случае слабых данных по рынку труда США, к концу торгов продажи могут активизироваться, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже уровней закрытия вторника», — комментирует аналитик.
Видео дня. Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Москве
ТАСС: последние новости
GDR Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 7,6% GDR Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 7,6% Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,84 рубля Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,84 рубля Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд
Комментарии
Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нефть саудитов никому не нужна
Нефть саудитов никому не нужна
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Белоруссия захотела добиваться от России компенсации
Белоруссия захотела добиваться от России компенсации
Видео
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
03:23
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение