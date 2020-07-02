Биржи АТР закрылись ростом

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись ростом в пределах 3% на фоне заявлений фармацевтических компаний об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,13%, до 3090,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,25%, до 2016,05 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 2,9% — до 25124,19 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,36%, до 2135,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 1,66%, до 6032,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,11%, до 22145,96 пункта.

Поддержку рынкам оказали сообщения вокруг перспектив создания вакцины от коронавируса. Так, согласно совместному заявлению фармкомпаний Pfizer и BioNTech, разработанная ими вакцина против COVID-19 показывает положительные результаты на ранней стадии клинических испытаний.

Кроме того, с оптимизмом трейдеры отыгрывали ожидания статистики из США, которые являются крупнейшей мировой экономикой. По прогнозам аналитиков, безработица в стране в июне уменьшилась до 12,3% с майского уровня в 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 3 миллиона после роста на 2,509 миллиона месяцем ранее.

В то же время брокер Okasan Securities Шиничи Ямамото (Shinichi Yamamoto), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что рост на рынке был ограничен, "поскольку давление на настроения оказал рост случаев заражения коронавирусом во многих странах, включая Японию".