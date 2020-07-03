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Цена нефти Urals обновила рекорд по величине премии к Brent 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Российская нефть Urals подорожала
Фото: Reuters
Стоимость российской экспортной нефти Urals на текущей неделе обновила рекорд по величине премии к эталонной марке Brent, сообщили ТАСС в ценовом агентстве Argus. В понедельник, 29 июня премия достигла уровня в $2,45 за баррель на северо-западе Европы, что является максимальным показателем за всю историю мониторинга Argus с сентября 1994 года.
В то же время в июле премия начала снижаться с рекордных показателей июня. В четверг, 2 июля, показатель опустился до $1,66 за баррель.
В абсолютном выражении стоимость российского сорта нефти выросла 2 июля относительно цены днем ранее на $0,08 — до $44,6 за баррель.
По прогнозам консалтингового подразделения Argus, стоимость Urals во II полугодии может достичь $45 за баррель, а к концу 2020 года — $48 за баррель, в основном за счет сокращения добычи нефти на фоне ограничений ОПЕК+.
При этом премия Urals к североморскому эталону, по мнению экспертов Argus, сохранится в течение года, но не на таких высоких уровнях. Премия прогнозируется в размере около $1 за баррель в III квартале и паритет в конце года.
Основной причиной повышения стоимости российского сырья стало сокращение поставок из-за снижения Россией добычи в рамках сделки ОПЕК+. По информации Argus, в июле отгрузки Urals могут упасть более чем на 40%. Морской экспорт Urals в июле может снизиться на 534 тыс. баррелей в сутки относительно июня — до 770 тыс. баррелей в сутки. Это минимальный объем за всю историю мониторинга с 2002 года. По данным "Транснефти", общий экспорт нефти из РФ через морские порты в июле может упасть на 22%.
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Рынки , Цена на нефть , ИТАР-ТАСС
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