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Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорд пятый день подряд 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
Цена бензина Аи-95 бьет рекорд пятый день подряд
Фото: РИА Новости
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу пятый торговый день подряд бьет рекорд с начала 2018 года, следует из данных биржи.
По итогам торговой сессии 3 июля цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 59,784 тыс. рублей за тонну, увеличившись на 1,85% по сравнению с предыдущим показателем, передает РИА «Новости».
При этом объем торгов составил 10,220 тыс. тонн, или 611 млн рублей.
Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в четверг и вторник, среда была нерабочим днем.
Цена бензина Аи-92 по итогам торгов пятницы составила 51,287 тыс. рублей за тонну по национальному индексу, что на 0,79% выше уровня предыдущей торговой сессии.
Объем торгов этим бензином составил 11,840 тыс. тонн, или 607,24 млн рублей.
ФАС объясняла рекордный рост биржевой цены бензина. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Руслан Танкаев говорил в комментарии газете ВЗГЛЯД, стоит ли ждать роста цен на 95-й бензин на АЗС.
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Комментарии
Рынки , ФАС , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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