Цена бензина Аи-95 бьет рекорд пятый день подряд

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Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу пятый торговый день подряд бьет рекорд с начала 2018 года, следует из данных биржи.

По итогам торговой сессии 3 июля цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 59,784 тыс. рублей за тонну, увеличившись на 1,85% по сравнению с предыдущим показателем, передает РИА «Новости».

При этом объем торгов составил 10,220 тыс. тонн, или 611 млн рублей.

Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в четверг и вторник, среда была нерабочим днем.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов пятницы составила 51,287 тыс. рублей за тонну по национальному индексу, что на 0,79% выше уровня предыдущей торговой сессии.

Объем торгов этим бензином составил 11,840 тыс. тонн, или 607,24 млн рублей.