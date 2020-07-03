Рубль растет

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
RT на русском
17 минут назад
Фото:
ТАСС
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На открытии торгов в пятницу, 3 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 19 копеек — до 70,36 рубля.
Курс евро снизился на 28 копеек и составил 79,05 рубля.
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