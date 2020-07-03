Рубль обновил минимумы

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Рубль ощутимо снижается к доллару и евро на фоне падения нефтяных цен.

Американская валюта расчетами "завтра" на 21:04 мск растет на 94 копейки, до 71,5 рубля, курс евро — на 1,04 рубля, до 80,37 рубля, следует из данных Московской биржи

Ранее доллар поднимался до 71,67 рубля, максимума с 25 мая, евро — до 80,58 рубля, максимума с 6 мая.

Рубль опять под давлением

Российская валюта отыгрывает общее ухудшение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Негативные сигналы пришли из-за рубежа. Так, основные западноевропейские индексы заметно снизились сегодня, в том числе британский — на 1,4%. Рынки обращают особое внимание на данные из США, где зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки — свыше 52 тысяч.

Объем торгов в США снизился из-за выходного дня в честь национального праздника — Дня независимости, который отмечается 4 июля.

Котировки нефти также снижались в пятницу (до 42,8 доллара) — на фоне опасений по поводу сохранения низких темпов развития мировой экономики из-за коронавируса.

В итоге доллар и евро вечером растут к валюте рублю на 1,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня в три тысячи за баррель сорта Brent.