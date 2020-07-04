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Курс рубля рекордно упал с мая 

Ura.Ru 2 часа назад
Рубль рухнул до минимума
Фото: Reuters
Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб.
«Снижению курса [рубля] способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая», — передает «Коммерсант».
Ранее аналитики прогнозировали резкое падение рубля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин высказался о том, что доллар может вырасти выше 70 рублей, сообщает агентство Nation News.
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Рынки , Экономика , Дмитрий Бабин , БКС Брокер , Московская биржа
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