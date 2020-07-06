Оценена популярность валютных вкладов в РФ

Крупные российские банки по-разному оценили спрос населения на валютные вклады после смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Некоторые игроки увидели оживление, другие существенных изменений в активности клиентов не наблюдают. При этом если сравнивать с прошлогодними показателями, то спрос на валютные вклады продолжает активно снижаться, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Так, в ВТБ в мае объем новых депозитов в иностранной валюте вырос по сравнению с апрелем на 17% и в рублевом эквиваленте составил 28 миллиардов. "Приток средств населения во вклады, в том числе в иностранной валюте, с большой вероятностью связан с общей стабилизацией экономической ситуации. В банки стали возвращаться те деньги, которые клиенты снимали наличными в условиях пандемии, но не потратили", — указали в кредитной организации.

ВТБ ожидает постепенного увеличения сберегательной активности населения и возврата в банковскую систему ранее снятых наличными средств. "Главную роль на валютном рынке будут играть уже не факторы, связанные с пандемией, а ожидания в части движения курсов валют и остающиеся ограничения на поездки за границу", — указали при этом в банке.

В "Уралсибе", который предлагает своим клиентам срочные вклады в долларах, в период самоизоляции значительных изменений по таким вкладам не наблюдали. "По сравнению в аналогичным периодом прошлого года в этом году отмечается незначительная корректировка, вызванная, вероятнее всего, снижением клиентской активности в период самоизоляции ограничения на передвижения населения и прочее. В июне отмечается постепенное оживление", — рассказали в кредитной организации.

Директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка (ПСБ) Наталья Волошина отметила, что по сравнению с апрелем и маем количество открываемых вкладов в иностранной валюте в июне увеличилось пропорционально потоку клиентов в офисы. А в банке "Зенит" , который открывает вклады в долларах и евро, "существенных изменений" в поведении клиентов не наблюдают.

Заметили снижение

В банке "Дом.РФ" между тем за период май-июнь видят снижение спроса на валютные вклады как по сравнению с началом текущего года, так и с сопоставимым периодом прошлого года.

"При этом мы отмечаем существенное увеличение сбережений в валюте на накопительных и текущих счетах наших клиентов. Это обусловлено как снижением доходности по срочным вкладам, так и большей волатильностью на рынке валют — клиенты стали совершать гораздо больше валютообменных операций с целью выигрыша на курсе валют", — указал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

По данным банка "Русский Стандарт", количество долларовых вкладов в июне относительно мая, когда режим изоляции еще не был отменен, осталось практически неизменным. Однако в сравнении же с теми же месяцами прошлого года их число сократилось более чем на 30% как в мае, так и в июне.