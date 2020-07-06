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Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса 

Прайм и ещё 4 15 минут назад
Нефть торгуется разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют разнонаправленную динамику на неопределенных перспективах восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54% — до 43,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,49% — до 40,45 доллара за баррель.
Давление на стоимость американской нефти WTI оказывает продолжающийся активный рост числа новых случаев коронавируса в США. Это может снова поставить под удар спрос на топливо в Соединенных Штатах.
Агентство Рейтер отмечает, что только за первые четыре дня июля 15 американских штатов сообщили о рекордном росте числа новых случаев заражения COVID-19.
"Мы увидим некоторое снижение спроса, если число случаев будет продолжать увеличиваться, поскольку люди предпочтут оставаться дома. Темпы восстановления спроса в США будут не такими крутыми, как ожидалось", — сказал агентству экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).
При этом некоторую поддержку рынку оказывают перспективы сокращения экспорта из Ливии, поскольку силы, противостоящие правительству, продолжают блокировать поставки. Это вместе с сокращением добычи ОПЕК+ снижает предложение на рынке.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Reuters
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