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Эксперт разъяснил, как поправки к Конституции повлияют на курс рубля 

Свободная пресса 10 часов назад
Раскрыто влияние поправок к Конституции на курс рубля
Фото: Reuters
По итогам уходящей недели российский рубль потерял чуть более процента к доллару и евро. В пятницу курс доллара вырос на 81 коп. до 71,37, курс евро повысился почти на рубль до 80,29. В то же время, перед голосованием по поправкам в Конституцию российская валюта теряла и более 2.2%. Ей удалось развернуться к росту во второй половине недели, благодаря позитивной динамике мировых рынков и снижению политической неопределенности.
Как пояснил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, несмотря на то, что принятие поправок повлекло за собой угрозы американских законодателей ввести новые санкции, в целом инвесторы позитивно восприняли сохранение прежнего политического курса.
Кроме того, мировые экономики дружно отчитывались об улучшении деловой активности после краха в предыдущие месяцы. Улучшения в Китае, Европе и России поддерживали интерес рынка к сырьевым активам, что помогло рублю периодически оказываться вблизи 70 за доллар и откатиться к 79 за евро.
«Несмотря на то, что на рост числа заражённых в мире в целом и США в частности, рынки сохраняют позитивную динамику, так как без роста смертей продолжают сниматься ограничения в экономиках по всему миру. Всё это обещает восстановление спроса на энергию и позитивно для рынков и рубля. Если правительства не вернутся к политике ограничений, рынки могут и далее демонстрировать укрепление», — комментирует новости курса доллара эксперт.
По прогнозу аналитика FxPro, сохранение позитивных тенденций на рынках способно окончательно вернуть курс доллара под 70, а пару EUR/RUB отправить к 78.50 на конец будущей недели.
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Рынки , Александр Купцикевич
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