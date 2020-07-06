Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уверенно растут, китайские индексы на 3-4%, в надеждах на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 4,24% — до 3286,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,1%, до 2105,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,45%, до 26248,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,69%, до 22684,55 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,75%, до 2189,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6063,4 пункта.

В понедельник на азиатских фондовых рынках присутствует ощутимый рост, поскольку инвесторы ожидают данных, которые, как они надеются, поддержат оптимизм в отношении восстановления мировой экономики. На этой неделе инвесторы ожидают решения по процентной ставке в Австралии. Ожидается, что Резервный банк Австралии сохранит свою базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,25%.

Рынки отметили рост Уолл-стрит на прошлой неделе после неожиданно сильных данных по занятости в США, несмотря на то, что некоторые американские штаты сообщают о рекордных случаях заражения коронавирусом. Рисковые настроения поддерживаются растущим оптимизмом по мере ослабления карантинных мер разными странами и открытием экономик.

"Борьба между Covid-19 и улучшением экономических условий продолжается", — считает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

При этом аналитики предупреждают, что слишком рано говорить об устойчивом росте из-за неопределенных экономических условий. Аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что продолжение ралли в значительной степени зависит от того, увидят ли рынки устойчивое восстановление экономических данных, или же оно пойдет в обратном направлении.