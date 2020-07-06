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Золото дешевеет на уходе инвесторов в рисковые активы 

Прайм 3 часа назад
Золото дешевеет
Фото: ТАСС
Цены на золото в понедельник утром снижаются на волне подъема рисковых настроений на фондовых рыках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,49%, или на 8,75 доллара — до 1781,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,22% — до 18,282 доллара за унцию.
В понедельник инвесторы отказываются от покупки золота, которое традиционно считают более безопасным активом во времена экономической неопределенности, и отдают предпочтение рисковым активам, таким как акции. Так, биржи АТР в понедельник растут в пределах 5%.
"Мы наблюдаем значительный рост на рынках акций Гонконга и Китая, и, как ожидается, такое позитивное для роста движение повлияет на золото", — прокомментировал агентству Рейтер ситуацию на рынке аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
Ряд позитивных экономических данных поднял рыночные настроения, хотя всплеск случаев COVID-19 возобновил опасения по поводу быстрого восстановления экономики. Тем не менее, Мак-Карти отметил, что огромное количество правительственных стимулов и сохраняющаяся тревога за распространение коронавируса, может помочь золоту "сохранить свой повышенный статус".
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Рынки , Reuters
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