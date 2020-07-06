Евро взлетел

Европейская валюта в ходе торгов на Московской бирже впервые с 6 мая преодолела планку в 81 рубль. Об этом сообщает ТАСС.
К 11.10 мск курс евро вырос на 0,9% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 81,015 рубля, отмечает издание.
При этом курс доллара поднялся на 0,49% и торговался по 71,72 рубля.
Ослабление российской валюты происходит на фоне укрепления цен на нефть отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Он высказал мнение, что падение рубля может быть связано с наличием значительного интереса к покупке валюты со стороны внутренних участников рынка, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Рамблер» писал, что ранее ЦБ России потратил на поддержку рубля более 20 миллиардов. На внутреннем рынке валюта с расчетами 2 июля была продана Центробанком на сумму 10,4 млрд рублей, а с расчетами 30 июня — 10,3 млрд рублей.