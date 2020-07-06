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Рубль подешевел почти на 2% 

ИА Regnum 56 минут назад
По итогам предыдущей недели рубль подешевел почти на 2% на фоне возникшей угрозы ввода очередных российских санкций за предполагаемое сотрудничество российских спецслужб с талибами, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
«Дополнительное давление на курс оказывают нерезиденты, которые конвертируют дивидендную выручку, полученную по отечественным акциям.
Происходит это при штиле на нефтяном рынке: котировки пытаются расти, но игнорировать вспышки коронавируса в южных штатах Америки, которые являются основными потребителями топлива в стране, становится все сложнее.
Тем временем, свежие данные свидетельствуют о снижении мировой буровой активности. В частности, в США число работающих установок снизилось за отчетную неделю на три единицы до 185 штук, еще в начале марта их было более 680 штук.
Поддержку курсу оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка примерно на 10 млрд рублей в день. Впрочем в июле их размер может ощутимо снизиться, так как нефть Urals подорожала выше уровня, заложенного на 2020 год. Новые параметры операций будут озвучены Минфином в понедельник.
Главным положительным фактором продолжает оставаться отрицательная реальная доходность долговых бумаг из развитых стран: владельцы десятилетних трежерис теперь теряют порядка 0,74% в год (с поправкой на инфляцию).
У инвесторов попросту нет выбора — они вынуждены искать защиты в инструментах развивающихся государств, в том числе и ОФЗ. Повышенный приток валюты должен нивелировать негативные последствия, связанные с текущим кризисом.
На сегодня, 6 июля, в отсутствии нового негатива ожидаемся курс рубля вблизи 70,50−71,00 за доллар», — считает эксперт.
ИА Regnum: последние новости
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Комментарии 5
Рынки , Видео , Геннадий Николаев , Талибан , Минфин , Центральный банк России , ИА REGNUM
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