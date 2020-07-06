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Биржи АТР закрылись в основном ростом, рынки Китая подскочили до максимума с 2018 года 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом, при этом лидерами стали рынки КНР, которые подпрыгнули на 4-5% на оптимизме вокруг перспектив восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 5,71%, до 3332,88 пункта. Это максимальное значение показателя на закрытии торгов с марта 2018 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 3,9%, до 2121,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,8% — до 26399,16 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,65%, до 2187,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,71%, до 6014,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,83%, до 22714,44 пункта.
Трейдеры в Азии в понедельник с оптимизмом отыгрывали перспективы восстановления мировой экономики после коронавируса. Постепенное ослабление ограничений дает рынкам надежду, что мировая экономика быстро оправится от ожидаемой рецессии в этом году.
В то же время рынки продолжают следить за новостями о распространении коронавируса в мире, хотя они и не отразились на росте азиатских бирж в понедельник. Так, согласно опубликованным в воскресенье данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек.
"Азия отмахнулась от новостей вокруг COVID-19, которые доминировали в прессе в выходные", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Рынки , Джеффри Хейли , Associated Press
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