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Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 81,30 рубля.

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 72,01 рубля.

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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов