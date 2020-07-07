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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
На открытии торгов во вторник, 7 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 72,01 рубля.
Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 81,30 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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