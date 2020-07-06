Нормализацию занятости и доходов в российской экономике можно ожидать уже в 2021 году при условии, если в Россию не придёт вторая волна коронавирусной инфекции. Об этом 6 июля заявил президент фонда «Стратегия» Мецо Игитян на телеканале «Россия 24».

«Если удастся избежать второй волны коронавируса, то должна произойти нормализация. По крайней мере, правительство очень интенсивно работает в этом направлении, чтобы выполнить поручения президента по полному восстановлению рынка труда уже в следующем году», — заявил Игитян.

Правительство выделит из резервного фонда 4 млрд рублей на поддержку рынка труда — в частности, на создание временных рабочих мест в регионах в ряде отраслей, в том числе в строительстве, сельском хозяйстве, сфере транспорта, ЖКХ и благоустройстве территорий.