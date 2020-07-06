Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.91
$
72.15
81.30
81.47
Прогноз
13.07 – 20.07
$
72.50
81.42
Индексы и котировки Brent
43.21
–0.23 Золото
1777.09
+0.06 РТС
1235.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.07
1.1295
+0.0035
22.06
1.1260
02.07
24.06
10.06

Без второй волны коронавируса быстрое восстановление осуществимо — эксперт 

ИА Regnum 1 час назад
Нормализацию занятости и доходов в российской экономике можно ожидать уже в 2021 году при условии, если в Россию не придёт вторая волна коронавирусной инфекции. Об этом 6 июля заявил президент фонда «Стратегия» Мецо Игитян на телеканале «Россия 24».
«Если удастся избежать второй волны коронавируса, то должна произойти нормализация. По крайней мере, правительство очень интенсивно работает в этом направлении, чтобы выполнить поручения президента по полному восстановлению рынка труда уже в следующем году», — заявил Игитян.
Правительство выделит из резервного фонда 4 млрд рублей на поддержку рынка труда — в частности, на создание временных рабочих мест в регионах в ряде отраслей, в том числе в строительстве, сельском хозяйстве, сфере транспорта, ЖКХ и благоустройстве территорий.
Видео дня. Тысячи матерей лишились выплат из-за бывших мужей
ИА Regnum: последние новости
Рубль подешевел почти на 2% Рубль подешевел почти на 2% Некоторые банки РФ сообщили о росте покупок валюты гражданами страны Некоторые банки РФ сообщили о росте покупок валюты гражданами страны Эксперт назвал условия укрепления рубля к доллару Эксперт назвал условия укрепления рубля к доллару
Рынки , Экономика , Мецо Игитян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром бьет по Польше ее же оружием
Газпром бьет по Польше ее же оружием
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Названо число российских банков в зоне риска
Названо число российских банков в зоне риска
В Европе захватывают дома россиян
В Европе захватывают дома россиян
Видео
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Россияне перестали искать работу после карантина
00:19
Россияне перестали искать работу после карантина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение