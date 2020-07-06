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Риски снижения нефтяных цен усиливаются 

ИА Regnum 1 час назад
Нефтяные цены оказались под угрозой
Фото: РИА Новости
В начале недели нефтяным ценам удается реализовать рост выше $43. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе повышательные движения в нефти могут продолжиться, однако на горизонте ближайших двух месяцев риски коррекции к уровням $40 и ниже будут усиливаться.
В настоящий момент в пользу роста нефтяных цен выступают следующие факторы. Во-первых, опасения второй волны пандемии пока что не вывели рынки из зоны risk-on. Сохранение оптимистичных настроений инвесторов, поддерживаемых постоянными действиями мировых центробанков по наполнению рынков ликвидностью, позволяют демонстрировать рост многим группам рисковых активов, в том числе и нефти.
Во-вторых, рынки получают позитивные сигналы со стороны мировой промышленности, которая продолжает демонстрировать постепенный процесс восстановления активности. На наш взгляд, наибольший вклад в рост рыночного оптимизма в этой плоскости вносят данные по китайской экономике, где восстановление имеет более устойчивый характер. Надежды на ускоренное восстановление мировой экономики и промышленности транслируются в соответствующие ожидания восстановления мирового спроса на нефть, что также поддерживает котировки.
В-третьих, мы видим, что страны — участницы сделки ОПЕК+ придерживаются курса на повышение уровня дисциплины выполнения соответствующих квот по сокращению нефтедобычи. Заметим также, что добыча во многих регионах мира остается под различными факторами давления, как геополитическими (Ливия), так и вирусными. Например, в США, где рост числа заражений продолжается достаточно активно, восстановление буровой активности может занять больше времени, что также выступает в пользу текущей балансировки нефтяного рынка.
В результате действия указанных факторов нефть в ближайшие недели может продолжить рост к уровням $44−47. Что касается более дальней перспективы, второй половины лета — начала осени, то, по нашим оценкам, риски возвращения нефти к $40 в этот период сохраняются.
С одной стороны, надежды на уверенное восстановление мирового спроса на нефть сейчас не имеют под собой прочного фундамента. В отношении темпов восстановления мировой экономики все еще сохраняется высокий уровень неопределённости — инвесторы в данный момент предпочитают игнорировать данный фактор. Тем не менее мы видим, что тревожность участников рынка по поводу второй волны пандемии постепенно нарастает. В том случае, если данные опасения вновь выйдут на первый план, рыночный оптимизм может продемонстрировать быстрое сокращение, что приведёт к коррекции и в нефти.
С другой стороны, за июль, в течение которого страны ОПЕК+ будут поддерживать уровень добычи на сокращенном уровне, нефтяной рынок может не успеть сбалансироваться в достаточной мере. В том случае, если в ближайший месяц Штаты вернутся к восстановлению буровой активности, американское предложение нефти также может вернуться к росту в августе, увеличив давление на баланс нефтяного рынка. В результате в среднесрочной перспективе 2−3 месяцев основными рисками для нефти являются недостаточно высокие темпы восстановления мировой экономики и мирового спроса, а также риски возвращения к росту американской нефтедобычи. Мы сохраняем наш прогноз и ожидаем, что по итогам года нефтяные цены сформируются вблизи уровней $40.
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