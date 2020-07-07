Спрогнозирован курс доллара к концу июля

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.

Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков , директор по стратегии ИК "ФИНАМ", рассказал про ключевые события для российской валюты и ее ближайшие перспективы:

— В фокусе инвесторов, — считает эксперт, — сейчас несколько событий, которые могут существенно повлиять на дальнейшую динамику рубля. Это и снижение поддержки рубля со стороны Минфина ЦБ по бюджетному правилу в связи с ростом цен на нефть, и возможное введение новых санкций со стороны США.

Великобритания уже объявила персональные санкции против 25 граждан России. А объем продажи валюты по бюджетному правилу с 8 июля по 6 августа составит 5,7 миллиарда рублей в день, вместо 10 миллиардов ранее. Так что, если цены на нефть не будут показывать устойчивого роста, рубль окажется под еще большим давлением.

Также на рубль влияет завершение активного цикла снижения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ. И иностранные инвесторы в условиях повышающихся геополитических рисков стремятся зафиксировать прибыль. Так что мы наблюдаем волну оттока спекулятивного капитала с российского рынка. Однако долгосрочные инвесторы покидать российский рынок пока не спешат, так как риски перекрываются все еще достаточно высокими процентными ставками.

Таким образом, на этой неделе вполне возможна волна ослабления нашей валюты. И доллар может попробовать закрепиться выше 72 рублей. Однако долгосрочные фундаментальные факторы на стороне все-таки усиления рубля. И к концу июля мы вполне можем выйти к уровню 67-68 рублей за доллар.

Во многом определяющим дальнейшую динамику рубля будет определять заседание ЦБ РФ 24 июля и действия инсайдеров.