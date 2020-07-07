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Нефть коррекционно дешевеет после роста цен в предыдущий торговый день 

Прайм 48 минут назад
Нефть дешевеет
Фото: ТАСС
Цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,42% — до 42,92 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,37% — до 40,48 доллара за баррель.
Рынок нефти по-прежнему остается очень волатильным. С одной стороны, на инвесторов оказывает существенное влияние опасение за спрос, восстановление которого находится под угрозой по мере роста числа заболевших новым коронавирусом.
С другой стороны, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, а также выполнение странами условий сделки поддерживают цены, снижая объемы предложения на рынке.
"В США низкая популярность летних поездок на автомобиле сдерживает спрос на бензин, а повторное введение ограничений является серьезным препятствием", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.
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Рынки , Reuters
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