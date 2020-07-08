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Нефть дешевеет на данных API о запасах в США 

Прайм и ещё 2 40 минут назад
Нефть подешевела
Фото: ТАСС
Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,35% — до 42,93 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,42% — до 40,45 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей.
Инвесторы также обратили внимание на доклад минэнерго США, которое повысило прогнозы средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.
Кроме того, во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что нефтяная компания Абу-Даби ADNOC намерена в следующем месяце увеличить экспорт нефти, в то время как сокращения добычи ОПЕК+ должны уменьшиться.
"Ожидания, что ОПЕК и союзники будут смягчать сокращение добычи нефти с августа… добавили давления (на цены — ред.)", — сказал агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , ОПЕК , Минэнерго , Reuters
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