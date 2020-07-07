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Биржи АТР, кроме Китая, закрылись снижением в рамках коррекции 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись снижением
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно в минусе в свете фиксации прибыли инвесторами после уверенного подъема днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3345,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,71%, до 2157,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,4% — до 25975,66 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,09%, до 2164,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,03%, до 6014,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 22614,69 пункта.
Во вторник на большинстве основных фондовых рынках Ази отмечались коррекционные распродажи после роста днем ранее. При этом на рынках Китая, которые в понедельник подскочили на 4-5%, сохранялись оптимистичные настроения.
Директор Ample Finance Group Алекс Вонг (Alex Wong) сказал агентству Рейтер, что хотя настроения на китайских биржах были позитивными, инвесторы сохраняли осторожность относительно того, что такая ситуация ненадолго.
"Настроения все еще довольно хорошие, и я думаю, что люди хотят подождать немного, пока мы отыграем некоторые оптимистичные новости в мире", — сказал аналитик.
Трейдеры также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics опубликовал прогноз по финансовым показателя за второй квартал, согласно которому его выручка во втором квартале 2020 года составила 52 триллиона вон (43,5 миллиарда долларов), что на 7,3% ниже показателя годичной давности. При этом компания прогнозирует, что операционная прибыль в отчетном периоде достигла 8,1 триллиона вон (6,8 миллиарда долларов), что на 22,7% выше показателя второго квартала 2019 года. Акции компании при этом по итогам торгов снизились в цене на 2,91%.
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Рынки , Reuters
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